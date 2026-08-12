VIDEO EXCLUSIVO: Vea por dentro cómo es la celda de máxima de seguridad de alias “Diablo”

Un video exclusivo de Noticias Repretel captó por primera vez el operativo para sacar a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, de su celda de máxima seguridad y trasladarlo esta mañana al Primer Circuito Judicial de San José.

El procedimiento estuvo rodeado de estrictas medidas de seguridad y contó con la participación de oficiales de la Policía Penitenciaria y la Unidad Especial de Apoyo.

¿Qué muestran las imágenes de la celda?

En las tomas se observa a Arias Monge dentro de una celda de paredes blancas, equipada con un lavatorio y una ventana. También se aprecia una bolsa con algunas de sus pertenencias y un espacio destinado al servicio sanitario.

Las imágenes permiten conocer por primera vez parte del interior del espacio donde permanece recluido en el centro penitenciario de máxima seguridad.

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¿Cómo fue sacado de la celda?

Antes de salir, el privado de libertad fue esposado y posteriormente le colocaron cadenas en las manos, los pies y la cintura.

El protocolo incluyó una revisión física por parte de los oficiales antes de iniciar el traslado.

¿Cómo fue entregado a las autoridades judiciales?

Una vez fuera del centro penitenciario, el operativo continuó bajo estrictas medidas de seguridad hasta que el Poder Ejecutivo entregó a Arias Monge al Organismo de Investigación Judicial.

Los agentes del OIJ realizaron una nueva requisa antes de llevarlo a los tribunales, donde enfrentó una audiencia relacionada con los cargos de crimen organizado.