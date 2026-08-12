VIDEO EXCLUSIVO: Vea por dentro cómo es la celda de máxima de seguridad de alias “Diablo”

Un video exclusivo de Noticias Repretel captó por primera vez el operativo para sacar a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, de su celda de máxima seguridad y trasladarlo esta mañana al Primer Circuito Judicial de San José.
El procedimiento estuvo rodeado de estrictas medidas de seguridad y contó con la participación de oficiales de la Policía Penitenciaria y la Unidad Especial de Apoyo.
En las tomas se observa a Arias Monge dentro de una celda de paredes blancas, equipada con un lavatorio y una ventana. También se aprecia una bolsa con algunas de sus pertenencias y un espacio destinado al servicio sanitario.
Las imágenes permiten conocer por primera vez parte del interior del espacio donde permanece recluido en el centro penitenciario de máxima seguridad.
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Antes de salir, el privado de libertad fue esposado y posteriormente le colocaron cadenas en las manos, los pies y la cintura.
El protocolo incluyó una revisión física por parte de los oficiales antes de iniciar el traslado.
Una vez fuera del centro penitenciario, el operativo continuó bajo estrictas medidas de seguridad hasta que el Poder Ejecutivo entregó a Arias Monge al Organismo de Investigación Judicial.
Los agentes del OIJ realizaron una nueva requisa antes de llevarlo a los tribunales, donde enfrentó una audiencia relacionada con los cargos de crimen organizado.