Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) presentó la nueva tarjeta de identidad para menores de edad, un documento que será prácticamente idéntico a la cédula de adulto y que comenzará a entregarse la próxima semana. Sin embargo, expertos advierten que el cambio podría representar riesgos si no se refuerzan los controles en comercios.

Nueva cédula para menores: mismo formato que la de adultos

El TSE confirmó que el nuevo documento tendrá el mismo diseño, color y características de seguridad que la cédula de mayor de edad. Incluirá código QR y mejoras en la fotografía, siguiendo el modelo actual de identificación nacional.

Según lo detallado por la institución, se producirá bajo demanda, es decir, se imprimirá cada tarjeta conforme sea solicitada, utilizando la misma empresa encargada de elaborar las cédulas de adultos. Por cada documento emitido se pagará un monto por impresión.

Aunque el carné contará con un espacio visible que indicará que se trata de una “tarjeta de identidad de menor”, su similitud con la cédula tradicional ha encendido alertas.

Expertos advierten posible confusión en comercios

Especialistas en criminología señalan que el parecido entre ambos documentos podría generar confusión en establecimientos comerciales, especialmente en aquellos donde la ley prohíbe el ingreso o la venta de productos a menores de 18 años, como bebidas alcohólicas.

Advierten que, ante una revisión rápida o descuidada, un comercio podría no notar la diferencia y permitir el acceso indebido.

Esto, recalcan, no solo implicaría una falta administrativa para el local, sino también posibles consecuencias legales para el menor en caso de intentar engañar utilizando un documento falso o alterado.

Riesgos legales incluso para menores

El uso de una identificación falsa o la alteración de un documento oficial constituye un delito. De acuerdo con especialistas, quien incurra en falsificación o engaño podría exponerse a penas de prisión que van desde los seis meses hasta los seis años, aun cuando se trate de una persona menor de edad.

¿Cuándo se entregará y qué cambia?

El nuevo documento comenzará a entregarse la próxima semana en la sede central del TSE y, según se informó, el trámite podría completarse en menos de una hora.

Mantendrá la fotografía, el nombre completo y el número de identificación. No obstante, en el reverso habrá menos información que antes, ya que se eliminarán los datos de los padres.