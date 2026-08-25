CCSS todavía no ha incorporado ni adquirido la vacuna contra la hepatitis A

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aún no ha incorporado ni adquirido la vacuna contra la hepatitis A. Las dosis contra esta enfermedad solo están disponibles en el sector privado para quienes deseen aplicársela.

“Contamos con la presentación pediátrica, indicada para niños desde el año de edad hasta los 15 años, que requiere dos dosis con un intervalo de seis meses. También disponemos de la vacuna para adultos, dirigida a personas de 16 años en adelante, igualmente con un esquema de dos dosis, aplicadas a los cero y seis meses”, explicó Larry Ramírez, representante de Farmacia Bazzano.

Ramírez señaló que la presentación pediátrica tiene un costo aproximado de entre ¢19.000 y ¢21.000, mientras que la de adultos ronda entre ¢25.000 y ¢28.000. “Aunque la hepatitis A es considerada la menos peligrosa de los principales tipos de hepatitis, puede generar complicaciones en algunos pacientes. Por eso, es importante cuidar la salud del hígado a largo plazo y prevenir enfermedades que puedan afectarlo”, agregó.

“Hasta el momento, se han atendido más de 100 personas que han presentado casos sospechosos de hepatitis. A estos pacientes se les han realizado los estudios correspondientes, principalmente en los servicios de Emergencias, aunque también se han identificado algunos casos mediante consulta externa”, explicó Yorleny Cabalceta, de Vigilancia Epidemiológica.

Sin embargo, las autoridades de salud no han informado sobre una posible fecha de adquisición del biológico para la población.