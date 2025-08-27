La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) podrá próximamente vacunar contra la fiebre amarilla, debido a un acuerdo llegado con el Ministerio de Salud, según supo en exclusiva Noticias Repretel.

La vacuna será incluida en un esquema especial para viajeros costarricenses y extranjeros residentes en en el país.

De esta forma la Caja incluirá en el esquema básico estas poblaciones que viajen a países en riesgo por la enfermedad.

Los recientes vacunatones fueron realizados por el Ministerio de Salud.

Información en desarrollo. Más detalles en la edición de mediodía de Noticias Repretel.