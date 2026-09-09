CCSS realizará simulacro de atacante activo

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) realizará hoy un simulacro de atacante activo con el objetivo de mejorar las habilidades del personal para responder ante situaciones de emergencia.

El ejercicio se llevará a cabo en el Hospital de Puntarenas como parte de la preparación de los equipos de salud para enfrentar eventuales incidentes de seguridad.

El doctor Mario Vílchez, director del Centro de Atención de Emergencias y Desastres, explicó que estos ejercicios tienen como objetivo poner en práctica procedimientos operativos en escenarios complejos, como el que plantea la presencia de un atacante activo.

“Como institución, tomamos muy en serio la seguridad de nuestras personas usuarias y de nuestros funcionarios. Por ello, el desarrollo de estas actividades busca, en primera instancia, identificar las brechas existentes y trabajar en su cierre, con el fin de fortalecer y mejorar los protocolos. Siempre tenemos presente que la principal prioridad para la Caja es proteger tanto a sus funcionarios como a sus usuarios”, indicó.

La institución busca fortalecer la capacidad de reacción del personal médico y administrativo ante escenarios de violencia dentro de los centros asistenciales.