La Caja Costarricense de Seguro Social, proyecta un nuevo reforzamiento de plazas de formación para médicos especialistas con el objetivo de habilitar 126 cupos adicionales para el año 2026, según informaron directivos de la institución, lo que totalizaría más de 400 puestos de formación abiertos.

La medida busca aumentar la mano de obra calificada en los centros médicos del país para acelerar la reducción de las listas de espera en especialidades con mayor demanda por parte de la población afiliada.