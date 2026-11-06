CCSS proyecta cerrar 2026 con cifra histórica de mamografías realizadas

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) realizó 151.331 mamografías entre enero y agosto de 2026, una cifra que representa un promedio de más de 620 estudios diarios.

La producción alcanzada supera en un 8,1% el promedio mensual registrado durante 2025 y permitió reducir la cantidad de citas pendientes para este procedimiento.

Según datos de la institución, al 31 de agosto la lista de espera contabilizaba 53.232 citas, 3.292 menos que las 56.524 registradas en junio.

El director de la Unidad Técnica de Listas de Espera, Enué Arrieta Espinoza, indicó que, de mantenerse el ritmo actual, la CCSS proyecta realizar 227.000 mamografías al cierre de 2026, unas 17.000 más que durante el año anterior.

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La institución aclaró que estas cifras no incluyen a las mujeres con sospecha clínica de cáncer, ya que estos casos reciben atención prioritaria mediante los protocolos establecidos para posibles diagnósticos oncológicos

Escrito por: Daniel Palma Durán.