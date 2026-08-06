CCSS promete completar salarios a 478 trabajadores la próxima semana

Un total de 478 trabajadores de la CCSS, incluido personal de enfermería, recibieron salarios incompletos debido a un fallo en el sistema integrado de gestión, que la institución se comprometió a corregir con el pago del resto de los montos la próxima semana.

El error, explicado por autoridades de la Caja, ocurrió porque el sistema no procesó correctamente los nombramientos de personas que cubren libres en varios códigos, lo que generó pagos parciales sin que los registros reflejaran la totalidad de las jornadas laborales.

La entidad indicó que el sistema ya está funcionando y que el caso es puntual, afectando a menos de 500 funcionarios de los centros médicos del Seguro Social. La CCSS aseguró que los trabajadores recibirán la liquidación correspondiente en los próximos días.