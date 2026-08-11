CCSS pone en venta terrenos en zonas residenciales

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a través de la Dirección de Servicios Institucionales y por medio del Área de Control de Activos puso a la venta una serie de terrenos mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

Se venden con el fin de que la CCSS recupere recursos, genere liquidez y pueda destinarlos al cumplimiento de objetivos, actividades y programas vinculados con el Seguro Social.

Reglamento

El proceso de venta se apaga al Reglamento de Venta de Bienes Inmuebles del Seguro de Salud,

“Tiene como objetivo la recuperación de recursos por medio de la venta de aquellos terrenos que fueron adquiridos vía remate, procesos judiciales con garantía hipotecaria y que no califican para ser utilizados por la institución“, dice el comunicado de la CCSS.

Lotes

Para la primera etapa, se disponen de seis terrenos en venta, cuatro se ubican en Guanacaste, en el distrito de Puerto Carrillo, cantón de Hojancha. Otro de los terrenos se encuentra en la provincia de Alajuela, cantón Central de Alajuela, distrito San José.

Además, hay un terreno en la provincia de San José, distrito de Piedades de Santa Ana.

Detalles sobre los lotes de la CCSS

Los cuatro terrenos localizados en el cantón de Hojancha y el lote situado en Piedades de Santa Ana, se encuentran en zonas residenciales, con certificados de uso de suelo emitidos por las municipalidades correspondientes para uso residencial.

El terreno en San José de Alajuela se ubica en una zona residencial de alta densidad, para la cual, la Municipalidad de Alajuela otorga un uso conforme para la construcción de locales comerciales.

Área de los territorios

Terrenos en Hojancha: 254,94 m2, 256,20 m2, 256,36 m2 y 255,72 m2. Terreno en Piedades de Santa Ana: 1000,00 m2. Terreno en San José de Alajuela: 665,00 m2.

Precios valorados

Con respecto al avalúo, se estimó este precio por cada propiedad:

Terrenos de Hojancha: ₡14 422 447,90 , ₡14 420 359,50 , ₡14 256 955,99 , ₡14 221 211,47 .

, , , . Terreno en Santa Ana: ₡127 805 045,29 .

. Terreno en Alajuela: ₡101 311 764,47.

Proceso de compra de los lotes

El proceso de venta de cada una de las propiedades se ejecutará por medio del SICOP. Las personas físicas y jurídicas interesadas en participar del proceso de venta de las propiedades deberán registrarse en en la plataforma, para ello es necesario contar con firma digital.

Las fechas para las visitas se especifican en el cronograma que viene con expediente de la contratación.

Información

Para información más específica, pueden contactar con la Subárea Administración de Propiedades, mediante el correo electrónico: [email protected].

El concurso se publicó el martes 4 de agosto. Las ofertas deberán ser presentadas antes de las 08:00 a.m. del 25 de agosto del 2026.