CCSS podría pagar atención en hospitales privados a asegurados en lista de espera

La iniciativa legislativa plantea que la CCSS reconozca y asuma los gastos médicos de sus asegurados ante la incapacidad del sistema público de brindar una atención oportuna, siempre que la demora supere los seis meses o que la Junta Directiva declare una emergencia por listas de espera o faltante de especialistas.

Datos institucionales revelan que un asegurado puede aguardar más de 500 días para recibir una consulta externa, una cifra que evidencia la crisis en la prestación de servicios de salud en el país.

La propuesta busca aliviar la situación de miles de pacientes que actualmente enfrentan largas esperas y que muchas veces terminan pagando de su bolsillo por servicios médicos privados.