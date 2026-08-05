CCSS habilitó micro sitio para consultar información sobre su cita

La Caja Costarricense del Seguro Social habilitó un nuevo micrositio que permite a los ciudadanos consultar en tiempo real los datos oficiales de las listas de espera para consulta externa, cirugías y otros procedimientos médicos, según informó la institución.

La plataforma digital ofrece herramientas de filtrado por mes, región y especialidad, además de visualizar los datos en tablas, gráficos y permitir su descarga, con información que se actualizará una vez al mes.

Los datos más recientes revelan que la lista de espera para consulta externa supera los 390,000 casos, con tiempos de demora que en algunos procedimientos exceden los 450 días, reflejando la crítica situación del sistema de salud.