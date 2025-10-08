La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrenta una crisis financiera que le impide cubrir los pagos de subsidios de cuido, destinados a personas que atienden a pacientes enfermos o en fase terminal. Esta situación afecta directamente a alrededor de 600 beneficiarios que dependen de este apoyo económico.



La suspensión de estos pagos ha generado incertidumbre entre los cuidadores, quienes ahora enfrentan dificultades para sostener los gastos relacionados con su labor. La CCSS y el Ministerio de Trabajo han sido llamados a rendir cuentas por esta problemática.



Mientras tanto, las autoridades buscan alternativas para reactivar los desembolsos y garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan, en un contexto de limitaciones presupuestarias.