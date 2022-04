La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) continúa de forma activa con la vacunación contra la covid-19 durante la Semana Santa. Los equipos vacunadores estarán completando esquemas de vacunación con la tercera dosis de la vacuna a los mayores de 12 años, además aplicarán primeras y segundas dosis de niñas y niños de 5 a 11 años.

El doctor Randall Álvarez Juárez, gerente médico de la institución hace un llamado a la población para que durante esta Semana Santa, aprovechen los días libres, y se vacunen, de esta forma se estarán sumando al esfuerzo de los funcionarios de la CCSS para habilitar la mayor cantidad de vacunatorios en diferentes puntos del país.

“El esquema de vacunación para mayores de 12 años es de tres dosis, las personas que tienen pendiente completarlo pueden aprovechar estos días libres, nuestros equipos están trabajando con mucho compromiso, están en playas, parques, iglesias para que sea más fácil para las personas la vacunación. Además, los que aún no han iniciado la inmunización, o tienen pendiente la segunda dosis, también puede solicitar la vacuna en cualquiera de los vacunatorios habilitados por la CCSS”, comentó el doctor Álvarez.

Todas las áreas de salud tendrán los vacunatorios habilitados los días martes 12 y miércoles 13 de abril, según el horario de cada establecimiento.

Además, la institución habilitará vacunatorios en puntos estratégicos como zonas turísticas, centros comerciales, aeropuertos, playas, hoteles y parques, para facilitar la vacunación de las personas que se encuentran de vacaciones durante la Semana Santa.

El detalle de todos los vacunatorios habilitados en el país del 9 al 17 de abril están disponibles en: www.ccss.sa.cr/vacunacion

Estos son algunos de los vacunatorios disponibles para esta Semana Santa 2022, en zonas turísticas, parques, centros comerciales, entre otros.

Región Atlántica

En Puerto Viejo Talamanca el vacunatorio estará habilitado del 11 al 16 de abril en supermercado Old Harbor desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Además, el domingo 10 de abril habilitarán un vacunatorio en la entrada al Parque Nacional Cahuita con un horario de 8 am a 5 pm.

Región Chorotega

El área de salud de Santa Cruz habilitará un vacunatorio en la sala de eventos del hotel Tamarindo Diría en los siguientes horarios:

Domingo 10 de abril de 9 am a 5 pm.

Lunes 11 de abril de 8 am a 5 pm.

Jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de abril de 8 am a 5 pm.

Domingo 17 de abril de 8 am a 2 pm

Asimismo, el área de salud de Carrillo estará en Playas del Coco, en el Paseo Amor de Temporada los días 12 y 13 de abril de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Además, habilitarán este martes y miércoles un vacunatorio en la iglesia católica de Filadelfia desde las 8 de la mañana y hasta las 7 de la noche.

Región Pacífico Central

El área de salud San Rafael de Puntarenas y hospital Monseñor Sanabria estarán vacunando a mayores de 12 años en el hotel Las Brisas en Puntarenas en el siguiente horario:

Sábado 9 de abril de 8:30 am a 3 pm.

Lunes 11 de abril de 8:30 am a 2 pm

Martes 12 y miércoles de 13 de abril de 8:30 am a 3:00 pm

Jueves y Viernes Santo de 8 am a 2 pm.

Asimismo, el equipo del hospital de Puntarenas estará en playa Caldera los días 11, 12 y 13 de abril de 8:30 am a 3 pm.

El área de salud Paquera habilitará un vacunatorio el lunes 11 de abril en playa Órganos de 8 am a 1 pm, y el Jueves Santo en playa Pochote también de 8 am a 1 pm.

En Cóbano habrá vacunatorios en el Mega Super ubicado en el centro, el lunes 11 de abril de 8 am a 12 mediodía, los días 12 y 13 la vacunación se realizará en la sede del área de salud de 8 am a 3 pm. Además, el Jueves y Viernes Santos el vacunatorio estará habilitado de 8 de la mañana a 12 mediodía en el Mega Super de Santa Teresa.

Este lunes 11 de abril el equipo vacunador del área de salud de Garabito estará en Plaza Herradura desde las 10 am a 5 pm,

Región Brunca

El equipo de Corredores estará el lunes 11 de abril, en la aduana de Paso Canoas de 7 am a 12 mediodía.

En Buenos Aires de Puntarenas para el sábado 16 de abril habilitarán dos vacunatorios, uno en la iglesia católica y otro en el restaurante La Flor de la Sabana ambos con un horario de 8 de la mañana a 12 mediodía.

Región Huetar Norte

En el parque de Fortuna, el vacunatorio estará frente a la iglesia católica del martes 12 al sábado 16 de abril de 9 am a 4 pm.

Además, los hospitales San Carlos y Los Chiles contarán con horarios especiales de vacunación.

En el caso del hospital San Carlos el vacunatorio estará habilitado del lunes 11 al miércoles 13 de abril de 7 am a 4 pm y los días Viernes y Sábado Santo de 10 am a 6pm. En el caso del hospital Los Chiles el horario es lunes 11 de abril de 10 am a 4 pm, martes 12 y miércoles 13 de 8 am a 12 mediodía y los días Jueves y Viernes Santo de 2 a 6 de la tarde.

Región Central Sur

El área de salud Carmen-Montes de Oca estará en:

Mall San Pedro, primer piso. Sábado 9, domingo 19 y lunes 11 de abril de 10am a 7pm.

Vacunatorio UCR, martes 12 y miércoles 13 abril de 8 am a 3pm.

Iglesia La luz del Mundo, Barrio Sinaí en San Rafael, Montes de Oca, martes 12 abril de 9am a 1pm.

Clínica Central los días jueves 14 y viernes 15 de abril de 7am a 7pm.

Tienda Universal (San José, avenida central), sábado 9 y domingo 10 de abril de 10 am a 6 pm.

Región Central Norte

La Región Central Norte tendrá vacunatorios habilitados en los siguientes centros comerciales:

Mall Oxígeno en Heredia, sábado 09, lunes 11, jueves 14 y viernes 15 de abril de 10 am a 5 pm, los días martes 12 y viernes 13 de abril de 8 am a 3 pm.

City Mall en Alajuela, del lunes 11 al viernes 15 de abril de 8 am a 6 pm.

Plaza Real en Alajuela, sábado 9 y lunes 11 de abril de 10 am a 4 pm. y los días martes 12 y miércoles 13 de abril de 8 am a 3pm.

Además, esta semana la CCSS habilitó vacunatorios en los aeropuertos internacionales para turistas y nacionales que viajarán en los próximos días, están disponibles en los siguientes horarios.