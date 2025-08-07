Desde este jueves, el Hospital Calderón Guardia dio inicio a una campaña gratuita para prevenir el embarazo en adolescentes, la cual consiste en la colocación de implantes anticonceptivos subdérmicos a mujeres menores de 20 años.

El dispositivo, conocido popularmente como “chip anticonceptivo”, tiene el tamaño de un fósforo. Se trata de una barra delgada y flexible que se inserta debajo de la piel del brazo y actúa liberando de forma constante un medicamento que espesa el moco del cuello uterino, impidiendo así que los espermatozoides puedan atravesarlo.

Este método es reconocido por su alta efectividad, con un 99.9% de protección frente a embarazos no deseados, y su duración se extiende hasta por tres años. Además, los efectos secundarios son mínimos, siendo el principal un cambio en el patrón menstrual, considerado como una respuesta normal del cuerpo.

La campaña está orientada a ofrecer educación sexual, asesoramiento y seguimiento médico, como parte de un enfoque integral en la salud sexual y reproductiva de las jóvenes.

La iniciativa se alinea con los esfuerzos nacionales por reducir las tasas de embarazo adolescente, que continúan representando un reto para el sistema de salud y el desarrollo social.

Las interesadas pueden acercarse directamente al Hospital Calderón Guardia para recibir orientación, valoración médica y la colocación gratuita del implante.