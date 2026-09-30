Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aplicaría atenciones médicas durante los fines de semana, lo que podría convertirse en una realidad en más centros de salud del país.

Esta medida busca ampliar la cobertura de servicios para los usuarios que requieren atención médica durante los días de descanso.

La institución evalúa la implementación de esta modalidad en diferentes establecimientos de salud, según la información proporcionada por las autoridades correspondientes.