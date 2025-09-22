La oficial de seguridad, madre de tres hijos, que fue despedida por la empresa privada que presta servicios a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el Ebáis Limón 2000, reconoció el error tras ser captada en el recinto bailando con bebidas alcohólicas en una mesa.

Declaraciones de la oficial

Publicó un video donde pide disculpas a la empresa de seguridad, a los funcionarios del Ebáis y de la CCSS por lo sucedido.

“Aclarar que yo no estaba en turno, tengo pruebas y puedo demostrar que no estaba en turno laboral“.

Criterio de un especialista en derecho laboral

"Lo que no se vale fuera de la jornada extraordinaria o fuera de la jornada laboral es utilizar las instalaciones patronales fuera del horario de trabajo sin permiso del ente patronal, eso es lo primero. Y segundo, yo no me puedo exponer en ningún momento con un logo, con un uniforme de la empresa, porque estoy comprometiendo a la empresa", dijo Eric Briones.

Respuesta de la CCSS

La CCSS en un comunicado de prensa señaló que tomó medidas correctivas inmediatas tras lo ocurrido. Solicitaron bitácoras y el registro de actividades para el personal que trabaja en el Ebáis.

También pidieron a la empresa de seguridad otras acciones para que situaciones como estas no se repitan.