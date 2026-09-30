Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) analiza la posibilidad de construir un nuevo centro de salud en Sarchí para atender el crecimiento de la población y las limitaciones de espacio del establecimiento actual.
La comunidad tiene más de 30 años esperando mejores condiciones de atención, según se detalló durante la revisión de las necesidades de infraestructura en la zona.
“El nuevo terreno y las nuevas instalaciones donde prestará sus servicios el área de salud de Sarchí permitirán poner fin a 30 años de espera. Si Dios lo permite, este proyecto se concretará a partir de este año”, sostuvo Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS.
En Grecia también se revisaron las necesidades del Hospital San Francisco de Asís, donde se planteó crear un hospital de día para descongestionar el servicio de emergencias.