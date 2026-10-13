CCSS ampliará cupos de vacunación contra la fiebre amarilla para viajeros

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

La CCSS ampliará los cupos de vacunación contra la fiebre amarilla para viajeros ante la llegada de diciembre, con 30.000 dosis disponibles y nuevos espacios que se habilitarán todos los lunes.

Los viajeros deben tener el boleto aéreo comprado antes del 31 de diciembre y acudir al menos 10 días antes del viaje, con cita solicitada entre los 21 establecimientos autorizados.

Quienes hagan solo escala sin salir del aeropuerto no requieren la vacuna, pero sí deben aplicársela quienes salgan del aeropuerto o viajen a Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y África.