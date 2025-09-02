Un deslizamiento de tierra sepultó por completo un pueblo en Sudán, dejando más de mil personas fallecidas, según confirmaron fuentes del grupo rebelde del país, que atraviesa una guerra interna desde hace dos años entre el ejército nacional y las Fuerzas de Apoyo Rápido.

La primera evaluación determinó que todos los habitantes quedaron atrapados bajo lodo y roca, y solo una persona logró sobrevivir al desastre.

El conflicto ha empujado a miles de familias a buscar refugio en zonas montañosas, que no siempre son seguras.