Los fuertes aguaceros registrados la tarde de este viernes generaron impresionantes cataratas en las montañas de la Ruta 32, lo que obligó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a cerrar temporalmente el paso vehicular.

Videos compartidos por usuarios en redes sociales muestran el momento en que grandes corrientes de agua descienden sobre la carretera, impidiendo el tránsito normal en la zona y sorprendiendo a los conductores que circulaban por el lugar.

La situación se reporta a la altura de los tramos montañosos de la Ruta 32, que conecta San José con Limón, una de las carreteras más transitadas del país.

Las autoridades piden a los conductores extremar precauciones y estar atentos a los reportes oficiales, ya que el cierre se mantendrá mientras persistan las condiciones de riesgo.

Se trata de una noticia en desarrollo.