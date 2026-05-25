Catarata La Fortuna entra al exclusivo 1% de mejores destinos turísticos del mundo

La Catarata La Fortuna ingresó por primera vez en 2026 al selecto grupo del 1% de los mejores destinos turísticos del planeta, según la valoración de millones de viajeros en TripAdvisor.

Este reconocimiento se otorga únicamente a las atracciones mejor calificadas por los usuarios de la plataforma, basándose en reseñas auténticas recopiladas durante un periodo de 12 meses consecutivos.

La joya natural ubicada en La Fortuna de San Carlos representa un orgullo nacional y una bendición para la zona norte de Costa Rica.