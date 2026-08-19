Los casos por hepatitis A se triplicaron en el país en comparación con el año anterior, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a alertar a la población sobre la importancia de extremar el lavado de manos y las medidas de higiene.

La enfermedad se transmite principalmente por consumo de agua o alimentos contaminados con heces, por lo que se recomienda hervir el agua antes de consumirla.

El Ministerio de Salud mantiene vigilancia epidemiológica para contener la propagación de la enfermedad.