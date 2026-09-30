Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Los casos de dengue muestran un aumento durante las últimas semanas en el país, ya que la cantidad de casos supera ampliamente los registrados el año anterior para esta misma fecha.

La Región Central Norte concentra la mayor cantidad de casos, mientras que el Pacífico Central presenta la tasa más alta con 311 casos por cada 100 mil habitantes.

Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia sobre la enfermedad transmitida por el mosquito, que continúa afectando diversas zonas del territorio nacional.