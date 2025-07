Al menos tres meses de prisión preventiva tendrá que descontar el hombre de apellido González, sospechoso de la desaparición de Nelly Romero, una mujer que fue vista por última vez el 7 de julio junto a él.

Las versiones indican que ambos salieron a un bar en Puerto Viejo de Sarapiquí y desde entonces no se tiene rastro de la mujer. Tras su entrega voluntaria, la casa del sospechoso fue allanada por las autoridades.

“Yo no soy nadie para juzgar, no sé cuál fue el motivo, qué le hizo, si realmente me la mató, que diga dónde está para yo poderla enterrar, porque tengo sufrimiento”, dijo Jessenia González, madre de Nelly Romero.

La prisión preventiva fue impuesta como medida cautelar mientras se desarrollan las diligencias judiciales. Las autoridades siguen en búsqueda de indicios que aclaren el paredero de Nelly.