El caso del ministro Arnoldo Zamora llegó a la Asamblea Legislativa luego de que la diputada independiente Kattia Cambronero presentara una denuncia ante la Fiscalía.

La legisladora acusa al jerarca de utilizar recursos públicos, incluyendo infraestructura y equipos tecnológicos del Estado, para enfrentar las acusaciones por violación que pesan en su contra.

El oficialismo, liderada por la diputada Pilar Cisneros, salió en defensa del ministro al cuestionar las declaraciones de Cambronero y afirmar que Zamora se mantendrá en su puesto, mientras la Comisión de Ingreso y Gasto Público acordó llamarlo a comparecer.