Caso de estilista desaparecida da un giro importante tras hallazgo de restos

La familia de Jessy Karina Álvarez se encuentra devastada luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmara que los restos ubicados en un terreno de San Rafael Arriba de Desamparados corresponden a la estilista.

Un análisis de ADN logró determinar que los restos óseos localizados en El Huazo el pasado 14 de julio corresponden al cuerpo de Álvarez, de 25 años, desaparecida desde el 10 de mayo de 2025.

El sospechoso de su muerte y desaparición es un hombre de apellido Villarreal Duarte, quien se encuentra en prisión descontando una pena por homicidio: el del conductor de Uber Jonathan Joel Chavarría Pérez, a quien habría asesinado para asaltarlo en Vuelta de Jorco de Aserrí, dos meses después del crimen de Jessy.

Giro importante en el caso de estilista

El caso da un giro importante a nivel procesal, porque ya no se investiga la desaparición, sino como un homcidio de una femenina.

¿Qué relación tenía el hombre con Jessy Karina?

El sospechoso habría mantenido una relación sentimental con la joven. Según la investigación, Jessy descubrió que el hombre sostenía relaciones con otras mujeres e incluso en un momento decidió alejarse de él.

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De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, esa decisión habría motivado al sospechoso a planear el crimen con la aparente colaboración de otras mujeres con las que también mantenía una relación sentimental.

Como parte de ese supuesto plan, le habrían enviado un vehículo de plataforma para trasladarla desde Pavas hasta Desamparados, donde, en apariencia, le dieron muerte.

Declaraciones de la hermana tras la confirmación del hallazgo del cuerpo

“Hablar de eso es como una calma, también es otra angustia, porque guardábamos la esperanza de que estuviera con vida”, dijo Sofía Rodríguez, hermana de Jessy Karina, quien pidió justicia.

¿Dónde se encontraron los restos de la joven estilista?

Los restos de la joven estilista los encontró un peón que se encontraba cortando maleza en una finca ubicada a 150 metros de la última parada de autobús en El Huazo, el mismo lugar donde las autoridades tenían el último registro del celular de la víctima la noche en que desapareció.