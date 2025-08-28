La recuperación de 300 correos electrónicos, borrados durante los allanamientos realizados en septiembre anterior por el Caso Barrenador, permitirá determinar con certeza si existieron anomalías en la adjudicación de la administración de 138 Ebais a cuatro cooperativas, lo que facilitará el avance de la investigación liderada por el OIJ y la Fiscalía.

Estos documentos, manipulados estratégicamente, contienen detalles clave sobre las negociaciones que podrían implicar a funcionarios de la Junta Directiva de la Caja, incluyendo a un asesor que habría ordenado su eliminación para ocultar evidencias.

La recuperación de esta información no solo acelerará el proceso judicial, sino que también sentará un precedente en la lucha contra la opacidad en contrataciones públicas.