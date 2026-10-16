Caso Barahona: peluquero queda libre, pero sus primos irán a prisión preventiva

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

El peluquero vinculado al caso de Carlos Barahona quedó en libertad con medidas cautelares, mientras que a los primos del futbolista se les dictó tres meses de prisión preventiva por extorsión cobratoria.

Alberto García, abogado de Barahona, afirma que “la jueza valora en el caso de Carlos y de otras personas que están siendo investigadas que no es necesario la imposición de prisión preventiva”.

La resolución de la audiencia estableció que el peluquero deberá firmar una vez al mes por tres meses y no tener contacto con la víctima, al igual que el jugador del Cartaginés.

Barahona fue detenido como sospechoso de los delitos de extorsión cobratoria y legitimación de capitales junto a sus dos primos y el peluquero.