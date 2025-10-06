Las intensas lluvias de este fin de semana provocaron casi mil emergencias, generando un caos en distintos puntos del país, con especial afectación en Puntarenas y la zona Occidental.

En Barranca, más de 60 vehículos quedaron aislados en la recta del río Naranjito producto del desbordamiento del río San Miguelito, lo que obligó a la Cruz Roja a desplegar 13 cruzrojistas y 12 vehículos de emergencia.

Durante las labores de rescate, los equipos de primera respuesta debieron evacuar a aproximadamente 150 personas y ponerlas a salvo, ya que la fuerte corriente del río había atrapado a los automóviles.