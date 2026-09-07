El Ministerio de Salud informó, mediante su boletín epidemiológico semanal, sobre 772 casos de una infecciosa enfermedad diagnosticados en el país durante 2026.

¿Cuál es la enfermedad?

Se trata de la hepatitis A, una inflamación del hígado que puede provocar un padecimiento de moderado a grave.

Según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se transmite al ingerir agua o alimentos contaminados, así como por contacto directo con una persona infectada.

Imagen con fines ilustrativos

La situación del país

Costa Rica registra 772 casos este 2026, lo que representa un promedio de 3,5 diagnósticos diarios o uno cada seis horas, aproximadamente.

Entre las personas afectadas predomina la población masculina, con 508 casos, frente a 264 en las mujeres.

El grupo de edad con más registros corresponde a personas entre 20 y 64 años, con un total de 601 casos.

Adicionalmente, la provincia de San José concentra la mayor cantidad de diagnósticos, con un total de 562.

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Escrito por: Camila Rosales Méndez

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