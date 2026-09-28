Casi 18 mil expedientes llevan una década o más pendientes de resolver

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

El Poder Judicial explicó en un amplio informe la reducción que han logrado de la mora judicial en los últimos cinco años.

Julia Varela, magistrada, afirma que “nosotros por estar trabajando de forma intensa y articulada nos olvidamos a veces de estar comunicando que tenemos”.

Pese a ello, todavía existen casi 18 mil expedientes que datan de hace diez años o más en los tribunales del país.

La institución reconoce avances en la reducción de la mora, pero persisten miles de casos pendientes de resolver.