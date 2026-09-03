Casa alquilada: ¿Quién debe pagar las reparaciones? 

Cuando se alquila una vivienda, las reparaciones pueden costar cientos de miles de colones y generan una pregunta inmediata: si el gasto le corresponde al dueño o al inquilino según la legislación costarricense.

La abogada Rocío Córdoba explica que la regla general establece que el propietario debe pagar las reparaciones por desgaste o antigüedad, como fugas de agua, fallas eléctricas o filtraciones en el techo.

La especialista detalla que el inquilino sí debe pagar por daños causados por mal uso, y que es fundamental dejar claramente establecido en el contrato el tema de las reparaciones para evitar conflictos y reclamaciones futuras.