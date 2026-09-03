Casa alquilada: ¿Quién debe pagar las reparaciones? 

La abogada Rocío Córdoba explica quién debe pagar las reparaciones en una vivienda alquilada.

Cuando se alquila una vivienda, las reparaciones pueden costar cientos de miles de colones y generan una pregunta inmediata: si el gasto le corresponde al dueño o al inquilino según la legislación costarricense.

La abogada Rocío Córdoba explica que la regla general establece que el propietario debe pagar las reparaciones por desgaste o antigüedad, como fugas de agua, fallas eléctricas o filtraciones en el techo.

La especialista detalla que el inquilino sí debe pagar por daños causados por mal uso, y que es fundamental dejar claramente establecido en el contrato el tema de las reparaciones para evitar conflictos y reclamaciones futuras.