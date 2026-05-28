Cartelera de Nova Cinemas tiene películas para toda la familia

Reserve sus entradas en www.novacinemas.cr

La cartelera de Nova Cinemas ofrece películas para toda la familia esta semana en sus salas. Entre los estrenos destaca The Mandalorian y Grogu en formato IMAX, junto a Mortal Kombat 2 y la cinta independiente “Obsesión”.

Esta última ha llamado la atención de muchos espectadores por su innovadora propuesta de terror. Los cinéfilos pueden disfrutar de la historia de Star Wars o del torneo de luchadores donde solo quedarán los más fuertes.

Nova Cinemas recuerda a su público consultar los horarios y reservar con anticipación sus espacios. Las reservaciones se gestionan en el sitio web www.novacinemas.cr, con presencia en Escazú, Alajuela, Limón, Curridabat y Tamarindo.