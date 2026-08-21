Cartel de Jalisco continúa moviendo sus tentáculos en Costa Rica

El Cartel de Jalisco Nueva Generación continúa moviendo sus tentáculos en Costa Rica, donde recientemente la policía antidrogas dio un fuerte golpe a esa organización criminal.

Las autoridades antidrogas han intensificado las operaciones contra el narcotráfico en el territorio nacional para frenar el avance de este grupo delictivo.

Gerardo Castaing, viceministro de seguridad, destaca que “como parte de esa investigación también, se allanó hoy un apartamento que fue localizado es Escazú, donde se ubicaron dos vehículos que estaban comprometidos con el tráfico de droga”.