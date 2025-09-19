Ambos peleaban por el liderato, pero un escenario complicado fue testigo de un gran juego, que al final no se decantó para ninguno de los dos bandos.

Cartaginés y Pérez Zeledón repartieron puntos en el “Fello” Meza y aseguraron terminar la primera vuelta como puesto 2 y 3 respectivamente.

¿Qué pasó en el juego?

Una nueva lesión apareció en las filas brumosas, Suhander Zúñiga salió del terreno de juego al minuto 17’, una ficha más que se suma al arsenal de jugadores no disponibles, en donde destacan Christopher Núñez, Douglas López y Carlos Barahona.

Apenas al 30’, Everardo Rubio aprovechó el balón parado para poner la ventaja local.

Pérez Zeledón llegó al empate apenas a los cinco minutos de juego del segundo tiempo, con gol de Jorman Aguilar.

Cierre de la primera vuelta

Este fue el último partido de la primera vuelta, al menos a nivel de jornada, pues Cartaginés y Alajuelense aun deben un juego, que se disputará el próximo 3 de octubre.