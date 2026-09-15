Cartago vivió jornada polémica en medio de la llegada del fuego de la libertad

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Cartago vivió una jornada polémica en medio de la llegada del fuego de la libertad, que recorrió más de 300 kilómetros y llegó a la provincia a las 8 de la noche, en el marco de las actividades oficiales de los 205 años de independencia.

El Ministerio de Seguridad Pública tomó el control de la Plaza Mayor para resguardar la seguridad de las autoridades gubernamentales, lo que provocó que muchas personas no pudieran ingresar al perímetro y se les solicitara la cédula de identidad, generando momentos de tensión entre el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chávez, y algunos ciudadanos que reclamaban la medida.

La antorcha de la independencia se encendió con un espectáculo pirotécnico frente a las ruinas de Cartago, pero en las calles había una división de opiniones entre simpatizantes del gobierno y opositores, e incluso hubo personas detenidas durante la actividad.