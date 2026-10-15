Cartago tendrá una jornada para caminar, aprender y disfrutar con las mascotas

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Los amantes de las mascotas y las caminatas tendrán una oportunidad para disfrutar de ambas pasiones este domingo 18 de octubre, durante la novena edición de la Expo Perruna 2026, en Cartago.
La actividad se realizará en Finca Yocumene, en La Angelina, de 8 a. m. a 4 p. m. La jornada incluirá una caminata recreativa de seis kilómetros, diseñada para personas principiantes y familias que deseen compartir al aire libre con sus perros.
Según el organizador, Kenneth Vargas, la ruta es accesible y quienes lo necesiten podrán retirarse antes de completar el recorrido. Además, las personas podrán llevar a sus mascotas alzadas durante la caminata.
La Expo Perruna también contará con charlas sobre nutrición y cuidado animal, juegos, música en vivo y demostraciones de primeros auxilios para mascotas a cargo de la Unidad Canina de la Cruz Roja.
Uno de los temas principales será cómo actuar ante una emergencia y qué medidas tomar para proteger a los perros en una situación de riesgo. La actividad combinará así la recreación con espacios de aprendizaje para las familias.
La entrada tendrá un costo de ₡5.000 por persona, mientras que las mascotas podrán ingresar gratis.
Quienes deseen reservar un espacio pueden contactar a Kenneth Vargas mediante WhatsApp al número 8431-8795.