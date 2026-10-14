Cartago impulsa iniciativa para intervenir búnkeres

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Autoridades municipales, policiales y judiciales de Cartago impulsan una iniciativa para intervenir y eliminar los búnkeres que utiliza el narcotráfico en la provincia.

Entre las medidas destaca el impulso de reformas que agilicen la clausura y la demolición de estas estructuras, debido a que actualmente se dificulta la intervención de las autoridades.

Además, buscan establecer protocolos de actuación entre las instituciones y mejorar la conexión de los sistemas de videovigilancia para que los inmuebles dejen de ser utilizados por grupos criminales.

“Estamos tratando de avanzar en dos temas específicos. Uno es el desarrollo de mejores técnicas y mecanismos de coordinación para eliminar búnkeres. En ese sentido, buscamos establecer un protocolo que, en algún momento, pueda aplicarse no solo en Cartago, sino en todo el país”, comentó Mario Redondo, alcalde de Cartago.

Por su parte, Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, sostuvo que se pretende establecer una guía de procedimientos que pueda ser útil para otros cantones. “Buscamos reforzar y unificar criterios que nos permitan avanzar con mayor rapidez en las labores de derribo y demolición de estructuras utilizadas por el crimen y la delincuencia organizada”, remarcó.