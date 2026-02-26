Un joven de 19 años, de apellido Zanabria, fue asesinado a balazos la noche del miércoles en Cot de Cartago, cuando caminaba por la vía pública y fue interceptado por dos gatilleros que viajaban en una motocicleta y le dispararon en múltiples ocasiones sin mediar palabra, provocando su muerte en el sitio, según informó el Organismo de Investigación Judicial.

Con este crimen, la provincia de Cartago iguala a Puntarenas con 18 homicidios registrados en lo que va del año, una cifra que contrasta con años anteriores cuando era una de las provincias con menos asesinatos.

La Cruz Roja atendió la alerta a las 8:50 p.m., pero al llegar el joven ya no presentaba signos vitales, quedando la escena a cargo de la Fuerza Pública.