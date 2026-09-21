Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Cartago busca padrinos empresariales para embellecer parques, calles y zonas deportivas con el objetivo de mejorar la imagen de la provincia y atraer el turismo.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la municipalidad trabajan en un proyecto para que las empresas puedan invertir en el embellecimiento de la ciudad.

Ana Yancy Paniagua, directora de la unidad asesora del MOPT, explicó que el proyecto se desarrolla con un consultor contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el cual se detectaron zonas que pueden utilizarse en beneficio de la comunidad.

Paniagua indicó que se han realizado reuniones con la municipalidad para que no solo los privados participen, sino también para que los vecinos se empoderen de esos sitios.

La funcionaria señaló que se analiza si las áreas son verdes, pistas de skating o parques infantiles, y que se tomaron en cuenta encuestas para conocer lo que le gustaría a la comunidad.

Añadió que se busca ceder al cantón no solo un proyecto vial, sino también áreas de dispersión para niños y adolescentes, con el fin de alejarlos de la drogadicción y la vagancia.

Con el proyecto de Tara la Lima, el MOPT ha sembrado zacate en rotondas y trabaja en la colocación de flores y árboles durante la vía, aunque se requiere intervención en gran parte de la ciudad.

Paniagua afirmó que la gente está motivada porque se le tomó en cuenta su parecer y que las zonas francas también apoyan la iniciativa.