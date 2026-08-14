Cartagineses están más cerca de ver la ampliación en la Florencio del Castillo

La ampliación de la ruta 2, conocida como autopista Florencio del Castillo, podría estar lista para el año 2029, ya que durante este 2026 iniciará el trámite para que las empresas constructoras puedan participar en el proceso de licitación del proyecto.

Los conductores que utilizan esta vía a diario para trasladarse entre sus trabajos y hogares han enfrentado largas esperas de hasta dos horas en un día normal en el tramo comprendido entre Zapote y la entrada de Taras.

Las mejoras proyectadas incluyen un paso elevado en el sector entre la rotonda de Garantías Sociales y Hacienda Vieja, en respuesta a la demanda vehicular proyectada para la zona.