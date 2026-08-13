Cartaginés y Motagua empatan por la mínima en Honduras

Durante esta noche, el Motagua y el Club Sport Cartaginés se enfrentaron por la jornada 3 de la Copa Centroamericana.

¿Cuánto quedó el partido?

El partido, que se celebró en territorio hondureño, quedó 1-1.

¿Quiénes anotaron?

Motagua

Autogol de Diego Mesén, al 42′.

Cartaginés

Jesús González, al 18′.

¿Cómo fueron los goles?

El “Tepa” abrió el marcador con un cabezazo tras un centro desde la banda derecha. Mientras que en el caso del autogol, Diego Mesén ‘pifió’ una pelota que venía de un remate de cabeza del equipo hondureño y dejó engañado a Kevin Briceño.

¿Qué significa este resultado?

Con este resultado, Motagua se mantiene como líder del grupo D, con 7 puntos, mientras que el Cartaginés se queda con 2 puntos en la tercera posición.