Cartaginés y Motagua empatan por la mínima en Honduras

Durante esta noche, el Motagua y el Club Sport Cartaginés se enfrentaron por la jornada 3 de la Copa Centroamericana.
El partido, que se celebró en territorio hondureño, quedó 1-1.
Motagua
Autogol de Diego Mesén, al 42′.
Cartaginés
Jesús González, al 18′.
El “Tepa” abrió el marcador con un cabezazo tras un centro desde la banda derecha. Mientras que en el caso del autogol, Diego Mesén ‘pifió’ una pelota que venía de un remate de cabeza del equipo hondureño y dejó engañado a Kevin Briceño.
Con este resultado, Motagua se mantiene como líder del grupo D, con 7 puntos, mientras que el Cartaginés se queda con 2 puntos en la tercera posición.