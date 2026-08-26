Cartaginés vence al FAS y se mete en la siguiente ronda de Copa Centroamericana

Terminó el juego entre el Club Sport Cartaginés y el C.D. FAS de El Salvador, por la jornada 5 de la Copa Centroamericana. El resultado favoreció a los visitantes por 2-0.

¿Qué pasó en el partido?

El partido se mantuvo muy parejo. El gol de los brumosos cayó hasta el segundo tiempo, por parte de Geancarlo Castro al 61.

La segunda anotación llegó gracias a un centro del anotador Geancarlo Castro para que el mexicano Joaquín Alonso Hernández al 78.

El conjunto salvadereño no pudo darle vuelta al marcador y terminó cayendo como visitante.

Los brumosos llegaron a 8 puntos en la tabla de posiciones.