Cartaginés vence al FAS y se mete en la siguiente ronda de Copa Centroamericana

Terminó el juego entre el Club Sport Cartaginés y el C.D. FAS de El Salvador, por la jornada 5 de la Copa Centroamericana. El resultado favoreció a los visitantes por 2-0.
El partido se mantuvo muy parejo. El gol de los brumosos cayó hasta el segundo tiempo, por parte de Geancarlo Castro al 61.
La segunda anotación llegó gracias a un centro del anotador Geancarlo Castro para que el mexicano Joaquín Alonso Hernández al 78.
El conjunto salvadereño no pudo darle vuelta al marcador y terminó cayendo como visitante.
Los brumosos llegaron a 8 puntos en la tabla de posiciones.