Cartaginés vence a Saprissa y lo iguala en el primer lugar

Fecha de publicación: 18 de October de 2026

Fecha de modificación: 18 de October de 2026

Terminó el juego entre el Cartaginés y Saprissa, por la jornada 12 del torneo nacional. El resultado culminó con un 1-0, a favor de los locales.

¿Qué pasó en el partido?

El único gol del juego lo marcó Sebastián Acuña en propia puerta, un autogol al cierre del primer tiempo tras un constante ataque del equipo brumoso.

Ya en el segundo tiempo, el duelo fue más bien inclinado hacia el lado saprissista, que dejó escapar opciones claras, sobre todo de Kendall Waston y Bancy Hernández.

Saprissa jugó condicionado casi 60 minutos tras la expulsión de Gerson Torres.

Con este resultado, Cartaginés alcanza a 24 puntos al Deportivo Saprissa, ambos son líderes pero los morados un escalón por encima debido a la diferencia de goles.