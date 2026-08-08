Cartaginés triunfa en casa ante Sporting

Terminó el juego entre Cartaginés y Sporting, por la jornada 3 del campeonato nacional. El resultado favoreció a los brumosos por 2-1.

¿Qué pasó en el partido?

El partido fue muy parejo. El primer gol llegó para los azules, anotó González.

La segunda anotación del partido la consiguió Alex López para Sporting., puso el momentáneo 1-1.

Completó el resultado final Geancarlo Castro a falta de dos minutos para el cierre.

¿Qué significa este resultado?

Con este marcador, el Cartaginés se coloca en la segunda posición de la tabla general, mientras que Sporting ocupa el séptimo puesto.

¿Ahora qué sigue?

Cartago deberá visitar a Motagua en duelo de la jornada 3 de la Copa Centroamericana, mientras que los albinegros jugarán contra Escorpiones.