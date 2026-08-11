Cartaginés tiene la segunda planilla más valiosa del fútbol nacional

La planilla del Cartaginés es la segunda con más valor de todo el campeonato nacional, con un total de 7.280.000 dólares (3.276 millones de colones), ubicándose únicamente detrás de Alajuelense (12.8 millones de dólares) y superando a Herediano (6.7 millones) y Saprissa (5.5 millones), según datos de Transfermarkt.

El futbolista mejor valuado del equipo brumoso es el defensor central mexicano Luis Olivas, quien se cotiza a un precio de 1.400.000 dólares (630 millones de colones), convirtiéndose en el zaguero con más valor de toda la Liga Tica.

Luis Olivas asegura que “fue una gran decisión (…) el Cartaginés fue el que más se acercó a mí, el que más me quiso, entonces aquí estoy”.