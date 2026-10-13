Cartaginés tiene el 100 % de rendimiento este semestre en el Fello Meza

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Cartaginés tiene el 100 % de rendimiento en el Fello Meza este semestre, donde mantiene 7 juegos invictos como local, divididos en 4 partidos por torneo local y 3 por Copa Centroamericana.

Los brumosos apuntan al liderato del torneo si vencen este martes a Puntarenas, rival que no gana en el Fello Meza desde hace 4 años, y buscan mantenerse en zona de clasificación.

El partido se jugará este martes a las 6 de la tarde en el Fello Meza, con entradas desde 2000 hasta 15000 colones para los aficionados, y el equipo busca escalar posiciones en la tabla.