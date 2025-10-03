El Club Sport Cartaginés luchó hasta el final, pero no logró revertir la serie y quedó eliminado de la Copa Centroamericana 2025 ante el Olimpia de Honduras, en un partido lleno de emociones disputado en el Estadio José de la Paz Herrera Uclés.

Olimpia aprovechó un error y tomó ventaja

Apenas al minuto 7, Jorge Benguché abrió el marcador, quien prácticamente anotó frente al arco para poner el 1-0.

Con este tanto, el Cartaginés quedaba contra las cuerdas, ya que en el partido de ida jugado en el Fello Meza habían perdido 1-2 en casa.

Cartaginés reaccionó con Quiroga

En el segundo tiempo, los dirigidos por Andrés Carevic, lograron empatar el encuentro gracias a un gol de Mauro Quiroga al minuto 54, lo que devolvió la ilusión a la afición brumosa.

Penal y doblete de Benguché

Cuando parecía que Cartaginés podía meterse de lleno en la serie, al minuto 68 el mexicano Everardo Rubio cometió una falta dentro del área, lo que llevó al árbitro a señalar la pena máxima.

El encargado fue Yustin Arboleda, quien no falló, sentenciando el 2-1 a favor de los hondureños y al 81 de juego, apareció nuevamente Benguché de cabeza y marcó su doblete.

Olimpia avanza a semifinales

Con un marcador global de 5-2 a favor del Olimpia, el equipo hondureño avanzó a las semifinales del torneo regional, donde podría enfrentar a Alajuelense, Real España o Xelajú, según el sorteo.

Para el Cartaginés, la eliminación significa el cierre de su participación internacional en este certamen, pero espera el repechaje ante Motagua para buscar su espacio en la Copa de Campeones de la Concacaf.