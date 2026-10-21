Cartaginés saca ventaja en casa ante Olimpia

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Terminó el juego en el ‘Fello’ Meza, Cartaginés sacó ventaja 1-0 ante Olimpia de Honduras por las semifinales de la Copa Centroamericana.
Comenzó muy emocional y muy abalanzado al ataque el equipo brumoso, y justo ese ímpetu lo colocó en ventaja durante el primer tiempo.
El único gol del juego lo marcó Joaquín Alonso Hernández tras una buena jugada y un centro que remató casi en el suelo.
Cartaginés fue mucho más durante toda la primera mitad, pero con el cierre de la primera y la tarjeta roja, se vislumbraba un juego más cómodo para los locales, y terminó más bien parejo.
Al final, los blanquiazules hicieron respetar su casa, y visitarán con ventaja a Olimpia, y con un muy importante cero en su arco en casa.