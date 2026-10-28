DT de Cartaginés aseguró que Olimpia siempre tiene el arbitraje a su favor

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

El técnico del Cartaginés, Amarini Villatoro, aseguró ante la prensa hondureña que al Olimpia siempre le pitan todo, en referencia al marcaje arbitral del primer compromiso de la serie.

El guatemalteco aclaró que nunca dijo que se le hubiera regalado algo ni habló de la historia, sino que se refirió específicamente al marcaje, y sostuvo que una cosa es marcar todo y otra muy diferente regalar todo.

El equipo blanquiazul, que cerró su preparación y buscará por primera vez jugar una final en este formato, se mantiene invicto en esta edición con tres empates y cuatro victorias, y esta madrugada recibió la típica serenata.